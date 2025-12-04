Путин: Россия освободит Донбасс и Новороссию любым путем

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос территорий был самым сложным во время переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, его обсуждали 6,5 часа. По его словам, мирный план США теперь стал выглядеть лучше, чем первоначальные 28 пунктов.