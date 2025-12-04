Путин: Россия освободит Донбасс и Новороссию любым путемМосква готова решить эту задачу военным или иным способом
Россия освободит Донбасс и Новороссию в ходе украинского конфликта военным или другим путем, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что Москва озвучивала Киеву предложение вывести войска из Донбасса и не начинать боевые действия, но украинские власти предпочитают воевать.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что вопрос территорий был самым сложным во время переговоров Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта, его обсуждали 6,5 часа. По его словам, мирный план США теперь стал выглядеть лучше, чем первоначальные 28 пунктов.