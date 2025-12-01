Газета
Зеленский назвал вопрос территорий самым сложным в переговорах с США

Территориальный вопрос был самым сложным на переговорах Украины и США, его обсуждали 6,5 часа. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляцию проводит The Guardian.

Он добавил, что сейчас мирный план выглядит лучше, чем первоначальные 28 пунктов.

30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. Axios сообщал, что они были сосредоточены на территориальном вопросе. Собеседники портала отметили, что переговоры были «сложными» и «напряженными», но при этом продуктивными. В конце встречи обе стороны выразили оптимизм.

26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана. Они касаются отказа Украины от территорий в Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от намерения вступить в НАТО.

