CNN: Украина отвергла три ключевых российских условия мира
Украина не согласилась с тремя ключевыми для России моментами мирного плана, разработанного Белым домом, пишет CNN со ссылкой на источник из Киева.
В первую очередь, речь об отказе Украины от территорий на Донбассе. Прежде США предлагали Киеву передать их под управление России в качестве демилитаризованной зоны. По словам собеседника CNN, в этом вопросе «был достигнут определенный прогресс, но решение по сути или формулировкам в проектах предложений еще не принято».
Во-вторых, продолжается обсуждение предложения США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек. Именно эта цифра предусмотрена в плане из 28 пунктов. Украинский источник сообщил, что речь шла о более высокой цифре, но Киев все еще хочет внести поправки.
Последний спорный пункт касается отказа Украины от стремления вступить в НАТО. По словам источника, это требование «остается неприемлемым».
CNN упомянул заявление президента США Дональда Трампа об «огромном прогрессе» в урегулировании, несмотря на «несколько оставшихся спорных моментов». Госсекретарь США Марко Рубио, по данным телеканала, «также сохранял неизменно оптимистичный тон после «очень позитивных» переговоров по Украине в Женеве в минувшие выходные. Дипломат настаивал на том, что «остающиеся проблемы не являются непреодолимыми».
26 ноября Трамп заявил, что план, направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. «Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – добавил он. По его словам, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.