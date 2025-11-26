CNN: Украина отвергла три ключевых российских условия мира

26 ноября Трамп заявил, что план, направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов. «Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – добавил он. По его словам, первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.