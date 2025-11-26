Газета
Трамп заявил о сокращении мирного плана США с 28 до 22 пунктов

Ведомости

План, разработанный Белым домом и направленный на урегулирование конфликта на Украине, был сокращен с 28 до 22 пунктов, заявил президент США журналистам на борту своего самолета по пути во Флориду, передает ТАСС.

«И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – сказал американский лидер, когда его попросили прокомментировать критику плана со стороны соратников-республиканцев.

При этом Трамп сказал, что первоначальный документ был «просто схемой», «концепцией», а не планом.

21 ноября США опубликовали мирный план, который предусматривал в том числе передачу определенных территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. После консультаций Вашингтона и Киева текст документа изменился, его официально не публиковали.

25 ноября Трамп заявил, что достижение соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта очень близко. Он вновь подчеркнул, что думал о более быстром завершении кризиса на Украине.

