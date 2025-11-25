Трамп: достижение мира на Украине «очень близко»

21 ноября США опубликовали мирный план, состоящий из 28 пунктов, который может быть основой будущего мирного соглашения России и Украины. Он включает передачу территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. После консультаций Вашингтона и Киева текст документа изменился, его официально не публиковали.