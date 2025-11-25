Трамп: достижение мира на Украине «очень близко»
Договоренности по урегулированию российско-украинского конфликта очень близки, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 ноября США опубликовали мирный план, состоящий из 28 пунктов, который может быть основой будущего мирного соглашения России и Украины. Он включает передачу территорий России, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. После консультаций Вашингтона и Киева текст документа изменился, его официально не публиковали.
Киев согласился с обновленным планом. Россия заявляла, что ознакомлена только с первоначальной версией проекта соглашения.
СМИ сообщили, что в Абу-Даби проходят переговоры США и России по документу. На них, по сообщению СМИ, присутствует министр армии США Дэн Дрисколл, который оценил диалог с оптимизмом.