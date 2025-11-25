Зеленский готов подписать американский мирный план 27 ноября

25 ноября CBS News сообщил, что власти Украины согласились на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации Трампа. Уточнялось, что достигнуто общее понимание по предложению, однако детали еще предстоит проработать. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также сообщил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.