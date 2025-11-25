Зеленский готов подписать американский мирный план 27 ноября
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и подписать мирный план США в День благодарения 27 ноября. Об этом пишет Axios со ссылкой на руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
«[Трамп] может сказать: «Смотрите, наша позиция с украинцами подтверждена и согласована. Мы ее поддерживаем и продолжаем сейчас говорить с русскими», – сказал Ермак.
Глава офиса украинского президента заявил, что основные разногласия, которые предстоит преодолеть президентам, касаются территориального вопроса.
25 ноября CBS News сообщил, что власти Украины согласились на мирное соглашение, достигнутое при посредничестве администрации Трампа. Уточнялось, что достигнуто общее понимание по предложению, однако детали еще предстоит проработать. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров также сообщил, что Украина и США достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта.
The Washington Post при этом писала, что Россия вряд ли примет изменения в новом мирном плане по прекращению боев, о которых договорились США и Украина.