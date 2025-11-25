Умеров заявил о достижении понимания с США по ключевым условиям мира
Киев и Вашингтон достигли общего понимания ключевых условий соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что теперь украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.
Кроме того, Умеров сообщил, что Киев ожидает организации визита президента Украины Владимира Зеленского в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским лидером Дональдом Трампом.
24 ноября Financial Times писала, что после переговоров США, Украины и Евросоюза в Женеве американский мирный план был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.