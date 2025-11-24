FT: после переговоров в Женеве мирный план Трампа сократился до 19 пунктов
После переговоров представителей США, Украины и Евросоюза, которые прошли в Женеве 23 ноября, план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта сократился с 28 пунктов до 19. Об этом сообщает сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Собеседники издания не уточнили, какие именно пункты были исключены.
РБК-Украина со ссылкой на источники писала, что большинство положений американского мирного плана удалось согласовать и частично изменить в ходе переговоров в Женеве. По данным издания, делегации смогли урегулировать вопросы численности вооруженных сил Украины (ВСУ), положения по Запорожской АЭС, формат обмена пленными и возвращение осужденных. Эти пункты были доработаны после обсуждений, которые участники переговоров назвали «самыми продуктивными за последние десять месяцев». Территориальные уступки и закрепление невступления Украины в НАТО в Конституции стороны решили обсудить на уровне президентов.
Советник офиса президента Украины, участник переговоров в Женеве Александр Бевз написал на своей странице в Facebook