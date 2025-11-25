Politico: США представят России сокращенный до 19 пунктов план по Украине

Politico: США представят России сокращенный до 19 пунктов план по Украине
Министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби представит российским официальным лицам сокращенный вариант американского плана урегулирования на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
«Дрисколл представит план, в котором первоначальный мирный план США сокращен с 28 пунктов примерно до 19», – пишет издание.
Источники Politico утверждают, что из обновленной версии исключены положения по территориальным вопросам, включая возможную передачу Донбасса России. Издание отмечает, что эти темы предлагается вынести на отдельные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
До этого телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Дрисколл якобы уже встретился в Абу-Даби с российскими представителями вечером 24 ноября и намерен продолжить обсуждение 25 ноября.
24 ноября Financial Times писала, что после переговоров США, Украины и Евросоюза в Женеве американский мирный план был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что России не подходит европейский вариант урегулирования, который «гуляет» в СМИ. По его словам, Москва была ознакомлена только с одним планом – тем, который «идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске». Он отмечал, что часть его положений «вполне приемлема», тогда как другие положения требуют дополнительного обсуждения между сторонами.