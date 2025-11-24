России не подходит европейский план мирного урегулирования, который гуляет в СМИ

Проект, который видела российская сторона, будет подвергаться переработке и со стороны России, и со стороны Украины, отметил Ушаков: «Пока его обсуждение с нами никто не вел». Он сказал, что было бы естественно предположить, что американцы выйдут «на нас для того, чтобы встретиться уже в очном порядке и начать начать обсуждение». «Мы знаем, что есть определенный сигнал на этот счет. Но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто, потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали», – добавил он.