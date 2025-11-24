России не подходит европейский план мирного урегулирования, который гуляет в СМИ

России не подходит европейский план мирного урегулирования, который гуляет в СМИУшаков заявил, что Москва знакома только с вариантом, основанном на договоренностях в Анкоридже
Россия знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине. Об этом журналистам на брифинге сказал помощник президента Юрий Ушаков. Что же касается тех планов, которые сейчас «гуляют» в СМИ, в частности, европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России, заявил он.
«Мы были ознакомлены с одним вариантом, тем, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому многие – не все, но многие – положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми. А другие положения – там их сейчас 28 – требуют детального обсуждения и рассмотрения между сторонами», – сказал Ушаков. Пока с Россией этот план не обсуждался, добавил он.
«Что касается тех планов, которые "гуляют" [в СМИ], мы сегодня с утра уже узнали о европейском плане, который с первого взгляда совершенно конструктивно нам не подходит. Но господин [госсекретарь США Марко] Рубио объявил, что женевские переговоры с украинцами вполне удовлетворили американскую сторону. Но он тоже сказал, что есть 28 пунктов, есть и 26 пунктов [плана]. Много всего. Плюс много разных домыслов. И непонятно, кому верить. Но мы верим в то, что видели, в то, что нам передали по соответствующим каналам», – сказал Ушаков.
Владимир Путин подробно высказался на заседании Совбеза о плане США, напомнил Ушаков. Эти же вопросы обсуждались и в ходе телефонного разговора 24 ноября Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Ушакова, был проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. «Наш президент отметил, что эти предложения в том варианте – я подчеркиваю – в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования», – заявил он.
Проект, который видела российская сторона, будет подвергаться переработке и со стороны России, и со стороны Украины, отметил Ушаков: «Пока его обсуждение с нами никто не вел». Он сказал, что было бы естественно предположить, что американцы выйдут «на нас для того, чтобы встретиться уже в очном порядке и начать начать обсуждение». «Мы знаем, что есть определенный сигнал на этот счет. Но определенных договоренностей пока о встрече между российскими и американскими представителями не достигнуто, потому что мы еще конкретного предложения о том, кто и когда намерен приехать в Москву, не получали», – добавил он.
Владимир Путин 21 ноября на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что России был передан план из 28 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. «Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – заявил он. В частности, в этом плане прописано, что Крым, Донецкая и Луганская народные республики полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут разделены по линии фронта.
В Женеве 23 ноября прошли переговоры представителей США, Украины и Евросоюза, где обсуждались пункты этого плана. Reuters сообщил, что план был изменен. Что касается территорий, то по этому плану Украина обязуется не возвращать свои бывшие территории, которые сейчас находятся под контролем России, военным путем. Переговоры о территориальном обмене начнутся с линии соприкосновения.