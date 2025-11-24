Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Лидеры обсудили Украину и мирный план США
Ведомости

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Об этом сообщает Кремль.

В ходе диалога Путин подчеркнул, что представленные предложения американской стороны соответствуют обсуждениям на встрече на высшем уровне между Россией и США на Аляске и могут стать основой для окончательного мирного урегулирования.

Кроме того, российский президент вновь выразил заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.

Эрдоган выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в Стамбуле

Политика / Международные новости

Эрдоган, в свою очередь, заявил о готовности оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей. 

Лидеры стран приняли решение активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.

Обсуждались также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в энергетике.

23 ноября Эрдоган анонсировал предстоящий разговор с Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заключительного заседания саммита G20 в ЮАР. Сообщалось, что турецкий лидер планирует затронуть тему возобновления работы «зернового коридора».

Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября заявил, что Анкара выступает за возобновление прямых переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь