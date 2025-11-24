Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Путин провел телефонный разговор с ЭрдоганомЛидеры обсудили Украину и мирный план США
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Они обменялись мнениями по поводу ситуации, сложившейся на Украине, в том числе обсудили мирный план США. Об этом сообщает Кремль.
В ходе диалога Путин подчеркнул, что представленные предложения американской стороны соответствуют обсуждениям на встрече на высшем уровне между Россией и США на Аляске и могут стать основой для окончательного мирного урегулирования.
Кроме того, российский президент вновь выразил заинтересованность Москвы в политико-дипломатическом разрешении украинского кризиса.
Эрдоган, в свою очередь, заявил о готовности оказывать содействие переговорному процессу и предоставлять стамбульскую площадку для этих целей.
Лидеры стран приняли решение активизировать российско-турецкие контакты по украинскому вопросу на различных уровнях.
Обсуждались также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-инвестиционных связей и реализацию стратегически значимых проектов в энергетике.
23 ноября Эрдоган анонсировал предстоящий разговор с Путиным по ситуации на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции после заключительного заседания саммита G20 в ЮАР. Сообщалось, что турецкий лидер планирует затронуть тему возобновления работы «зернового коридора».
Эрдоган после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 19 ноября заявил, что Анкара выступает за возобновление прямых переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.