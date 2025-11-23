Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным по ситуации на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 24 ноября проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине.
Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции после заключительного заседания саммита G20, который завершается в ЮАР. Он напомнил, что на прошлой неделе встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре.
«Завтра я поговорю по телефону с президентом России Путиным. Мы сделаем все возможное для достижения мира», – приводит его слова Haberler.
Турецкий лидер также намерен попросить Путина возобновить работу «зернового коридора».
18 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизации переговоров с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленными, который не проводился с октября. Встреча с Эрдоганом прошла на следующий день, 19 ноября. Турецкий лидер после нее заявил, что Анкара выступает за возобновление прямых переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.