Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным по ситуации на Украине

18 ноября Зеленский анонсировал визит в Турцию с целью активизации переговоров с российской стороной. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам, а также упомянул вопросы обмена пленными, который не проводился с октября. Встреча с Эрдоганом прошла на следующий день, 19 ноября. Турецкий лидер после нее заявил, что Анкара выступает за возобновление прямых переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.