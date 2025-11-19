Эрдоган выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в Стамбуле
Турция выступает за возобновление прямых переговоров по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил после встречи в Анкаре с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы рассчитываем на продолжение стамбульских переговоров на прагматичной и ориентированной на результат основе», – подчеркнул Эрдоган, отметив, что это важная основа для мирного урегулирования конфликта (цитата по ТАСС).
18 ноября Зеленский сообщил, что 19 ноября прибудет в Турцию для активизации переговорных усилий. По его словам, у Киева есть подготовленные инициативы, которые планируется представить партнерам. Он также отметил приоритет завершения боевых действий и продолжение работы над обменом военнопленными.
В Кремле заявили, что не получали от Киева сигналов о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что речь может идти о контактах Зеленского с турецкой стороной и спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом. Россия, по его словам, ожидает итогов встречи и остается открытой к диалогу. Представитель Кремля добавил, что оценить реальную готовность Киева к поиску решений по урегулированию можно будет после озвучивания украинских предложений.
12 ноября глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук напоминал, что Москва готова вернуться к переговорам с Украиной при посредничестве Турции. По его словам, процесс был приостановлен по инициативе Киева, несмотря на призывы Анкары продолжить консультации. В тот же день украинский замглавы МИДа Сергей Кислица подтвердил, что Киев фактически приостановил переговорный процесс с Россией в Стамбуле.