Эрдоган выступает за продолжение прямых переговоров по Украине в Стамбуле

В Кремле заявили, что не получали от Киева сигналов о готовности возобновить переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что речь может идти о контактах Зеленского с турецкой стороной и спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом. Россия, по его словам, ожидает итогов встречи и остается открытой к диалогу. Представитель Кремля добавил, что оценить реальную готовность Киева к поиску решений по урегулированию можно будет после озвучивания украинских предложений.