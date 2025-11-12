Полищук: Россия готова возобновить переговорный процесс в Стамбуле
Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, которые проходили при посредничестве Турции. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, переговорный процесс был приостановлен по инициативе Киева, однако Анкара неоднократно призывала стороны возобновить диалог. Полищук подчеркнул, что российская сторона к этому готова, а «мяч находится на украинской стороне».
Дипломат напомнил, что ранее в Стамбуле прошли три раунда прямых переговоров – 16 мая, 2 июня и 23 июля. Несмотря на сложный характер обсуждений, удалось достичь ряда гуманитарных договоренностей, включая обмены военнопленными, репатриацию тел погибших и возвращение гражданских лиц.
Полищук добавил, что стороны обменялись меморандумами с собственными видениями возможного урегулирования и обсудили вопросы, касающиеся статуса украинских детей, находящихся в России. Он отметил, что украинская сторона передала список из 339 имен, который, по его словам, «на треть оказался нерелевантен».
Российский представитель также сообщил, что Москва направила Киеву предложение о создании трех рабочих групп в рамках стамбульского формата, но ответа пока не получила.
11 ноября секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.