Умеров прибыл в Стамбул для переговоров по обмену пленными
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что прибыл в Стамбул, где в ближайшие дни проведет серию встреч по процессу обмена военнопленными. Он рассказал об этом в Telegram-канале.
По его словам, достигнутые ранее договоренности необходимо реализовать. «Задача, поставленная президентом Украины [Владимир Зеленский], четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена», – отметил Умеров.
Он добавил, что переговоры по этому вопросу пройдут не только в Турции, но и в других странах Ближнего Востока.
В сентябре уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных. До этого стало известно, что стороны обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.