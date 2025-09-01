Москалькова рассказала о договоренности с Киевом о взаимных посылках для пленных
Россия и Украина достигли договоренности об организации сбора 2000 взаимных посылок для военнопленных. Об этом «РИА Новости» сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
24 августа Москалькова рассказала, что Россия и Украина обменялись письмами, которые написали пленные своим родственникам. Омбудсмен пояснила, что обмен был произведен при встрече с представителем офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека. Переговоры состоялись при посредничестве Белоруссии.
В тот же день в своем Telegram-канале она написала, что украинская сторона продолжает удерживать на своей территории жителей Курской области, среди них есть тяжело больные люди с ранениями. Омбудсмен добавила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой об оказании людям экстренной медицинской помощи, а также к украинской стороне о «незамедлительном» освобождении всех гражданских лиц. В первую очередь должны быть возвращены раненые, подчеркнула она.
В Минобороны 24 августа рассказали об очередном обмене военнопленными с украинской стороной. В рамках обмена Украине были также переданы 146 военнопленных. В качестве посредника выступили ОАЭ.