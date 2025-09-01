Москалькова рассказала о договоренности с Киевом о взаимных посылках для пленных

В тот же день в своем Telegram-канале она написала, что украинская сторона продолжает удерживать на своей территории жителей Курской области, среди них есть тяжело больные люди с ранениями. Омбудсмен добавила, что обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой об оказании людям экстренной медицинской помощи, а также к украинской стороне о «незамедлительном» освобождении всех гражданских лиц. В первую очередь должны быть возвращены раненые, подчеркнула она.