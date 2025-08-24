Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146»Среди прочих Киев вернул восемь жителей Курской области
С подконтрольной Украине территории возвращены 146 российских военнослужащих, взамен РФ передала 146 украинских военнопленных, сообщили в Минобороны России.
Оборонное ведомство добавило, что были возвращены восемь жителей Курской области.
В настоящий момент российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они будут доставлены в Россию для реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Ведомство уточнило, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредничество в возвращении российских солдат из плена.
14 августа Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «84 на 84». Российские военнослужащие также переправлялись через территорию Белоруссии. ОАЭ были посредником.
Тогда глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате этого обмена домой вернутся 59 жителей полуострова. По его словам, это стало итогом масштабной и системной работы.
Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между РФ и Украиной. Он состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.