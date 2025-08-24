Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «146 на 146»

Обмен состоялся благодаря договоренностям, достигнутым на третьем раунде переговоров между РФ и Украиной. Он состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.