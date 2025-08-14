Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «84 на 84»
Украина вернула России 84 российских военнослужащих, сообщают в Минобороны РФ. Взамен Киеву были переданы 84 военнопленных ВСУ.
Сейчас россияне находятся на территории Белоруссии, где им оказывают первую медицинскую и психологическую помощь. Все они будут доставлены в Россию, чтобы пройти лечение и реабилитацию в больницах Минобороны РФ.
Посредником в обмене стали Объединенные Арабские Эмираты.
6 августа помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей в Стамбуле об обмене по формуле «1200 на 1200». «Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – сказал он.
Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.