Мединский подтвердил отказ Киева от 1000 пленных солдат ВСУ в рамках обмена
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский официально подтвердил отказ Киева принять 1000 военнопленных солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках договоренностей об обмене. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался», – рассказал Мединский.
К сообщению он прикрепил общую фотографию, на которой смонтированы портретные снимки 1000 украинских солдат. Мединский нашел в списке своего однофамильца и написал: «Опять подтверждается: мы один народ».
3 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах обмена пленными по формуле «1200 на 1200». В своем Telegram-канале он отметил, что стороны договорились о процедуре и сейчас согласовывают списки.
Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия также предложила передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих.