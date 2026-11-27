Путин: Россия продолжит выделять значительные средства на развитие флота
Россия продолжит выделять значительные средства на развитие Военно-морского флота (ВМФ), но их нужно рационально использовать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ России.
«Использовать их [финансовые средства] нужно рационально, концентрировать на приоритетных направлениях везде, где это возможно», – заявил российский лидер.
27 ноября Путин посетил церемонию первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» в Северодвинске. В ходе мероприятия глава государства поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей.
После церемонии российский лидер начал совещание по развитию группировки многоцелевых атомных подводных лодок ВМФ РФ. На нем президент призвал активнее внедрять новые технологии в кораблестроении и использовать современные инженерные решения при создании подводных лодок для ВМФ. После совещания Путин проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.