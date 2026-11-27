ЦБ: активы управляющих компаний выросли на 3,5% в III квартале
Клиентские активы управляющих компаний (УК) в III квартале 2026 г. выросли на 3,5% и превысили 37 трлн руб. Такие данные Банк России привел на своем сайте.
Рост произошел преимущественно за счет притока средств инвесторов и положительной доходности закрытых и розничных фондов. Наиболее заметно увеличились вложения в корпоративные закрытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ): объем инвестиций в них вырос почти в полтора раза до 229 млрд руб.
Приток средств в розничные фонды также ускорился – на 38% за квартал, до 57 млрд руб. Средний размер вложений одного пайщика составил около 3 млн руб. Наибольший интерес инвесторов вызвали фонды, ориентированные на коммерческую недвижимость.
Популярностью пользовались и биржевые фонды, вкладывающиеся в инструменты денежного рынка и облигации с плавающей ставкой. Такие инструменты привлекали инвесторов на фоне ключевой ставки в 14%. Число владельцев паев биржевых ПИФов достигло 17,6 млн человек, увеличившись за квартал на 280 000.
В сегменте доверительного управления число клиентов, в том числе неквалифицированных инвесторов и юридических лиц, выросло до 752 000. Объем активов под управлением достиг 3,9 трлн руб.
5 ноября Мосбиржа сообщила «Ведомостям», что доход от инвестирования средств всех фондов денежного рынка, включая открытые и биржевые паевые фонды, в октябре 2026 г. достиг 29,13 млрд руб. – максимальный месячный объем за всю историю таких фондов. Предыдущий максимум был в декабре 2025 г. (29,08 млрд руб.).
В сентябре сообщалось, что количество россиян, инвестировавших в фонды денежного рынка Мосбиржи, за год выросло на 33% и превысило 3 млн человек. Среди корпораций число владельцев паев увеличилось на 83% год к году и превысило 1200.