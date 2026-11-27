Чистая прибыль МКПАО «Лента» за III квартал снизилась на 29,8% и составила 5,75 млрд руб. За девять месяцев снижение вышло на 21,9% до 18,74 млрд руб. Выручка группы за квартал выросла на 34,3% год к году до 359,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,1% до 79,8 млрд руб. Показатель EBITDA за три месяца вырос до 22,06 млрд руб. (+12,5%), а рентабельность EBITDA снизилась до 6,1% (-1,2 п. п.).