«Лента» завершила интеграцию гипермаркетов «О'кей»
Количество чеков выросло на 14%. Гипермаркеты «О'кей» располагаются в шести федеральных округах, и в результате интеграции торговая площадь сети «Гипер лента» выросла на 478 500 кв. м за счет новых 74 магазинов.
МКПАО «Лента» объявило о приобретении компании ООО «РФБ-ритейл», которая владеет сетью гипермаркетов «О'кей», 2 июня. Сделка была структурирована без денежной составляющей. «Лента» приняла на себя долговые обязательства компании.
Чистая прибыль МКПАО «Лента» за III квартал снизилась на 29,8% и составила 5,75 млрд руб. За девять месяцев снижение вышло на 21,9% до 18,74 млрд руб. Выручка группы за квартал выросла на 34,3% год к году до 359,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 30,1% до 79,8 млрд руб. Показатель EBITDA за три месяца вырос до 22,06 млрд руб. (+12,5%), а рентабельность EBITDA снизилась до 6,1% (-1,2 п. п.).