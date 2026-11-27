РБК: «Циан» сменил основных акционеров
Структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова продали принадлежавшие им пакеты акций «Циана». Об этом пишет РБК со ссылкой на пять источников.
В общей сложности было реализовано чуть более 52% голосующих акций компании. Бумаги передали не напрямую конечным покупателям, уточнил РБК.
По данным двух собеседников издания, ни один из новых владельцев не получил долю более 30%. Согласно законодательству, при приобретении такого пакета акционер обязан направить остальным владельцам акций предложение о выкупе их бумаг.
25 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что инвестор и предприниматель Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций «Циана». Его доля в компании может составить около 20%, уточнил собеседник газеты. По словам источника, Назаров приобрел акции через ООО «Технологии недвижимости».
24 ноября «Ведомости» писали, что акционеры «Циана» до конца февраля 2027 г. могут продать «Т-технологиям» свои бумаги по 993,05 руб. за штуку. 24 ноября группа направила компании добровольное предложение о покупке всех 77 670 490 акций. Цена включает премию 29,3% к котировкам на закрытие основных торгов 5 ноября, говорится в раскрытии «Т-технологий». За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб.