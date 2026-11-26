«Ozon банк» открыл доступ к инвестиционным счетам розничным клиентам
Ozon запустил инвестиционное направление бизнеса в рамках финтех-вертикали, сообщили «Ведомостям» в компании. Розничные клиенты «Ozon банка» могут открыть инвестиционный счет и получить доступ к широкой линейке инструментов «на уровне крупнейших брокеров».
Клиентам будут доступны акции фондовой секции Мосбиржи, более 1000 облигаций от различных эмитентов, а также десятки биржевых фондов (БПИФ) и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), заявили в Ozon.
Уточняется, что большинство инструментов не требуют отдельного тестирования для покупки, однако для ряда инструментов понадобится статус квалифицированного инвестора. Для подтверждения следует предоставить документы в приложении «Ozon банка».
Премиальных клиентов «Ozon банка Ultra» будут сопровождать персональные менеджеры. Также для них действует отдельный тариф, позже запустятся специальные условия кредитования под портфель ценных бумаг, расширенная аналитика.
Ozon анонсировал покупку цифровых финансовых активов (ЦФА) от «Ozon капитала» и других эмитентов с разными базовыми активами и механиками выплат. Клиентам также откроют доступ к индивидуальному инвестиционному счету (ИИС), срочному и валютному рынку Мосбиржи, маржинальной торговле, новостной ленте и анализу портфеля.
23 июля Мосбиржа начала торги премиальными опционами на обыкновенные акции Ozon. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем без ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Участникам торгов и их клиентам будут доступны две серии недельных опционов, один месячный и квартальный.