23 июля Мосбиржа начала торги премиальными опционами на обыкновенные акции Ozon. Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем без ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Участникам торгов и их клиентам будут доступны две серии недельных опционов, один месячный и квартальный.