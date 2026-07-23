Мосбиржа начала торги премиальными опционами на обыкновенные акции Ozon

Выручка МКПАО «Озон» за январь – март 2026 г. увеличилась на 49% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 300,9 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам I квартала cоставила 4,5 млрд руб. против убытка в 7,9 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль выросла на 45% до 68,2 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 16,4 млрд руб. до 48,8 млрд руб. – в первую очередь за счет значительного роста валовой прибыли.