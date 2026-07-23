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Главная / Инвестиции /

Мосбиржа начала торги премиальными опционами на обыкновенные акции Ozon

Ведомости

На срочном рынке Мосбиржи начались торги премиальными опционами на обыкновенные акции МКПАО «Озон», сообщается на сайте площадки.

Премиальный опцион подразумевает единоразовую уплату премии покупателем без ежедневного начисления и списания вариационной маржи. Участникам торгов и их клиентам будут доступны две серии недельных опционов, один месячный и квартальный. Котировки рассчитываются в рублях за единицу базового товара. Размер лота составляет одну акцию.

Инструмент позволит инвесторам получать доход от изменения цены акции без необходимости заключать сделки с ними на спот-рынке, отметили на Мосбирже. По данным площадки, опционы также могут снижать влияние рыночной волатильности на портфели ценных бумаг.

Всего на срочном рынке Московской биржи обращаются 46 премиальных опционов на индекс Мосбиржи, драгоценные металлы, валютные пары и акции крупнейших российских публичных компаний.

Выручка МКПАО «Озон» за январь – март 2026 г. увеличилась на 49% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 300,9 млрд руб. Чистая прибыль компании по итогам I квартала cоставила 4,5 млрд руб. против убытка в 7,9 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль выросла на 45% до 68,2 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 16,4 млрд руб. до 48,8 млрд руб. – в первую очередь за счет значительного роста валовой прибыли.

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