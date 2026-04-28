VTBR93,25-0,06%CNY Бирж.10,91-0,27%IMOEX2 731,9-0,02%RTSI1 150,42-0,02%RGBI119,41-0,04%RGBITR778,39-0,01%
Чистая прибыль «Озона» в I квартале составила 4,5 млрд рублей

Выручка МКПАО «Озон» за январь-март 2026 г. увеличилась на 49% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 300,9 млрд руб.

Чистая прибыль компании по итогам I квартала cоставила 4,5 млрд руб. против убытка в 7,9 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль выросла на 45% до 68,2 млрд руб. Доля валовой прибыли от оборота с учетом услуг продемонстрировала рост на 0,4 п.п. и достигла 6%.

Скорректированный показатель EBITDA возрос на 16,4 млрд руб. до 48,8 млрд руб. в первую очередь за счет значительного роста валовой прибыли. Рентабельность показателя как доля от оборота с учетом услуг увеличилась на 0,4 п.п. и составила 4,3%. Чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос на 88 млрд руб. до 120,5 млрд руб.

26 февраля «Озон» опубликовал отчетность за 2025 г. Выручка в прошлом году выросла на 63% год к году и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. против убытка в 59,4 млрд руб. в 2024 г.

В группе объявили, что рассчитывают получить чистую прибыль за 2026 г. Ожидается, что в этом году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 25–30% относительно прошлого года, а скорректированный показатель EBITDA составит около 200 млрд руб.

10 апреля совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2025 г. в размере 70 руб. на акцию. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 26 мая.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте