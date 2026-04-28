Чистая прибыль «Озона» в I квартале составила 4,5 млрд рублей

26 февраля «Озон» опубликовал отчетность за 2025 г. Выручка в прошлом году выросла на 63% год к году и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. против убытка в 59,4 млрд руб. в 2024 г.