Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Совет директоров «Озона» рекомендовал дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров МКПАО «Озон» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 70 руб. на акцию.

Компания также предложила установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 мая.

26 февраля «Озон» представил результаты за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 63% относительно 2024 г. и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% в годовом выражении и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 59,4 млрд руб. годом ранее за счет существенного увеличения валовой прибыли.

В группе заявили, что рассчитывают получить чистую прибыль по результатам 2026 г. По прогнозам, в этом году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 25–30% по сравнению с прошлым годом, а скорректированный показатель EBITDA составит около 200 млрд руб.

