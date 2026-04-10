Совет директоров «Озона» рекомендовал дивиденды за 2025 год

26 февраля «Озон» представил результаты за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 63% относительно 2024 г. и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% в годовом выражении и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 59,4 млрд руб. годом ранее за счет существенного увеличения валовой прибыли.