Совет директоров «Озона» рекомендовал дивиденды за 2025 год
Совет директоров МКПАО «Озон» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 70 руб. на акцию.
Компания также предложила установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 26 мая.
26 февраля «Озон» представил результаты за 2025 г. Выручка компании в прошлом году выросла на 63% относительно 2024 г. и достигла 998 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 130% в годовом выражении и составила 230,1 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Убыток за год составил 0,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 59,4 млрд руб. годом ранее за счет существенного увеличения валовой прибыли.
В группе заявили, что рассчитывают получить чистую прибыль по результатам 2026 г. По прогнозам, в этом году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 25–30% по сравнению с прошлым годом, а скорректированный показатель EBITDA составит около 200 млрд руб.