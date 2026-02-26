Газета
Главная / Инвестиции /

Ozon ожидает выхода на чистую прибыль в 2026 году

Ведомости

МКПАО «Озон» рассчитывает получить чистую прибыль по результатам 2026 г.

Группа прогнозирует, что в этом году оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 25–30% по сравнению с предыдущим годом, а скорректированный показатель EBITDA составит около 200 млрд руб.

По итогам IV квартала 2025 г. прибыль компании составила 3,7 млрд руб. против убытка в 17,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Убыток за прошлый год составил 0,9 млрд руб. относительно убытка в 59,4 млрд руб. годом ранее благодаря значительному увеличению валовой прибыли. Показатель вырос за год на 130% и достиг 230,1 млрд руб.

Выручка «Озона» в 2025 г. увеличилась на 63% год к году и составила 998 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя как доля от оборота с учетом услуг выросла на 2,4 п. п. и достигла 3,8%.

