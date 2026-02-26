Ozon ожидает выхода на чистую прибыль в 2026 году

Выручка «Озона» в 2025 г. увеличилась на 63% год к году и составила 998 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. до 156,4 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя как доля от оборота с учетом услуг выросла на 2,4 п. п. и достигла 3,8%.