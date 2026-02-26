Выручка Ozon выросла на 63% в 2025 году
Выручка МКПАО «Озон» по итогам 2025 г. увеличилась на 63% в годовом выражении и достигла 998 млрд руб. За IV квартал прошлого года показатель вырос на 43% относительно такого же периода годом ранее до 309,4 млрд руб.
Валовая прибыль выросла за год на 130% и составила 230,1 млрд руб., а за квартал – на 83% до 65,4 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг маркетплейса, внедрения инициатив по оптимизации логистических процессов и роста вклада сегмента финтех. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг в прошлом году увеличилась на 2 п. п. до 5,5%, в IV квартале – на 1,5 п. п. до 5,2%.
Скорректированный показатель EBITDA возрос на 116,3 млрд руб. и достиг 156,4 млрд руб. в 2025 г. По итогам IV квартала он вырос на 26,4 млрд руб. до 43,2 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя как доля от GMV с учетом услуг увеличилась за год на 2,4 п. п. до 3,8%, за квартал – на 1,6 п. п. до 3,4% из-за значительного роста валовой прибыли.
Прибыль по итогам IV квартала составила 3,7 млрд руб. против убытка в 17,6 млрд руб. за такой же период 2024 г. Убыток за 2025 г. составил 0,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 59,4 млрд руб. в предыдущем году благодаря существенному увеличению валовой прибыли компании.
«Озон» прогнозирует, что в 2026 г. GMV с учетом услуг вырастет приблизительно на 25–30% в годовом выражении, а скорректированный показатель EBITDA составит порядка 200 млрд руб. Группа планирует выйти на чистую прибыль по результатам текущего года.
17 февраля совет директоров «Озона» утвердил дебютную программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги будут размещены на срок до 30 лет.