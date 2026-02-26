Выручка Ozon выросла на 63% в 2025 году

Валовая прибыль выросла за год на 130% и составила 230,1 млрд руб., а за квартал – на 83% до 65,4 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг маркетплейса, внедрения инициатив по оптимизации логистических процессов и роста вклада сегмента финтех. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг в прошлом году увеличилась на 2 п. п. до 5,5%, в IV квартале – на 1,5 п. п. до 5,2%.