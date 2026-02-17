Совет директоров Ozon утвердил дебютную программу облигаций

Финансовый директор «Озона» Игорь Герасимов заявил, что присвоение площадке рейтинга кредитоспособности на уровне ruA позволит диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в том числе за счет облигаций. Решение о потенциальных выпусках бумаг будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.