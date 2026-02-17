Совет директоров Ozon утвердил дебютную программу облигаций
В рамках бессрочной программы бумаги будут размещаться на срок до 30 лет.
17 ноября 2025 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Озону» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA. По нему установлен «стабильный» прогноз, который предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности, средними показателями рентабельности с учетом промежуточных итогов 2025 г. и низким уровнем корпоративных рисков.
Финансовый директор «Озона» Игорь Герасимов заявил, что присвоение площадке рейтинга кредитоспособности на уровне ruA позволит диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в том числе за счет облигаций. Решение о потенциальных выпусках бумаг будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.