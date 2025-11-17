Ozon допустил выход на рынок облигаций
Присвоение МКПАО «Озон» рейтинга кредитоспособности на уровне ruA позволит диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в частности с помощью облигаций. Решения о потенциальных выпусках облигаций компания примет исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий, заявил финансовый директор площадки Игорь Герасимов.
«Мы сохраняем фокус на оптимизации структуры капитала и стоимости обслуживания долговых обязательств. В связи с этим мы рассматриваем различные источники долгосрочного финансирования для развития бизнеса и инвестиций в автоматизацию логистической инфраструктуры», – подчеркнул Герасимов.
17 ноября «Эксперт РА» присвоило «Озону» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Агентство пояснило, что рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой и высокой оценкой ликвидности, обусловленной значительными источниками финансирования из оборотного капитала, достаточного для обслуживания долга даже в условиях убытков, средними показателями рентабельности с учетом промежуточных итогов 2025 г. и низким уровнем корпоративных рисков.
10 ноября «Озон» опубликовал результаты за III квартал 2025 г. Выручка площадки выросла на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился до 41,5 млрд руб. Чистый поток средств от операционной деятельности возрос на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд. Прибыль составила 2,9 млрд руб. против убытка в 0,7 млрд руб. годом ранее.
Компания повысила прогнозы и прогнозирует, что в 2025 г. оборот с учетом услуг вырастет приблизительно на 41–43% год к году. Скорректированная EBITDA составит около 140 млрд руб. Выручка сегмента «Финтех» увеличится на 110%. Объем операций по Ozon-карте вне платформы превысит объем операций на маркетплейсе.