Ozon допустил выход на рынок облигаций

10 ноября «Озон» опубликовал результаты за III квартал 2025 г. Выручка площадки выросла на 69% год к году до 258,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился до 41,5 млрд руб. Чистый поток средств от операционной деятельности возрос на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд. Прибыль составила 2,9 млрд руб. против убытка в 0,7 млрд руб. годом ранее.