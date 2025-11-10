Выручка Ozon за третий квартал выросла на 69%
Выручка МКПАО «Озон» по итогам третьего квартала 2025 г. увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 258,9 млрд руб.
Валовая прибыль выросла на 122% и достигла 60,1 млрд руб. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг вывозросла на 1,7 процентный пункт (п.п.) до 5,5%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от GMV с учетом услуг выросла на 2,0 п.п. до 3,8% за счет существенного роста валовой прибыли. Чистый поток средств от операционной деятельности продемонстрировал рост на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.
Прибыль за третий квартал 2025 г. составила 2,9 млрд руб. по сравнению с убытком в 0,7 млрд руб. годом ранее. Она была достигнута благодаря значительному увеличению операционной прибыли и положительному эффекту от признания отложенных налоговых активов.
С учетом текущих тенденций компания повысила прогнозы и ожидает, что в 2025 г. GMV с учетом услуг увеличится приблизительно на 41–43% год к году.Скорректированный показатель EBITDA группы составит приблизительно 140 млрд руб. Выручка сегмента «Финтех» вырастет на 110%. Объем операций по Ozon карте вне платформы превысит объем операций на маркетплейсе.
«Озон» также сообщил о запуске программы обратного выкупа акций компании (buyback) для реализации и поддержания долгосрочной программы мотивации сотрудников. Бюджет программы buyback до конца 2026 г. составит до 25 млрд руб. Акции купят дочерние компании группы. Бумаги не будут участвовать в голосовании и распределении дивидендов до передачи участникам долгосрочной программы мотивации.
6 ноября совет директоров Ozon рекомендовал первые в истории группы дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию по результатам девяти месяцев 2025 г. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято окончательное решение по дивидендам, пройдет 10 декабря.
25 сентября Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon на фоне его перерегистрации. Площадка также ввела временный запрет на короткие позиции компании с 17 сентября. 26 сентября Ozon объявил о завершении перерегистрации в российскую юрисдикцию. 20 октября компания анонсировала возобновление торгов обыкновенными акциями на Мосбирже с 11 ноября.