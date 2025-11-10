Выручка Ozon за третий квартал выросла на 69%

Валовая прибыль выросла на 122% и достигла 60,1 млрд руб. Валовая прибыль как доля от оборота (GMV) с учетом услуг вывозросла на 1,7 процентный пункт (п.п.) до 5,5%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 28,3 млрд руб. и составил 41,5 млрд руб. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA как доля от GMV с учетом услуг выросла на 2,0 п.п. до 3,8% за счет существенного роста валовой прибыли. Чистый поток средств от операционной деятельности продемонстрировал рост на 58,3 млрд руб. и достиг 133,6 млрд руб.