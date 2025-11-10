Ozon может заплатить первые в истории дивиденды

Ozon может заплатить первые в истории дивидендыЭто может поддержать бумаги компании, когда они вновь появятся на бирже
Совет директоров Ozon рекомендовал дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2025 г. на заседании 6 ноября, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Это первые в истории Ozon дивиденды – они могут помочь поддержать котировки его акций после начала торгов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Внеочередное общее собрание акционеров, где они примут окончательное решение по дивидендам, состоится 10 декабря, уточнил представитель компании. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет определяться на 22 декабря, говорится в сообщении Ozon.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам