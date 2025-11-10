Газета
Главная / Инвестиции /

Ozon может заплатить первые в истории дивиденды

Это может поддержать бумаги компании, когда они вновь появятся на бирже
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Совет директоров Ozon рекомендовал дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2025 г. на заседании 6 ноября, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Это первые в истории Ozon дивиденды – они могут помочь поддержать котировки его акций после начала торгов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Внеочередное общее собрание акционеров, где они примут окончательное решение по дивидендам, состоится 10 декабря, уточнил представитель компании. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет определяться на 22 декабря, говорится в сообщении Ozon.

