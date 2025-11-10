Ozon может заплатить первые в истории дивиденды

Совет директоров Ozon рекомендовал дивиденды в размере 143,55 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2025 г. на заседании 6 ноября, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат в таком случае составит 30 млрд руб. Это первые в истории Ozon дивиденды – они могут помочь поддержать котировки его акций после начала торгов, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики.