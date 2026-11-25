Предприниматель Леван Назаров приобрел крупный пакет акций «Циана»
Инвестор и предприниматель Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций «Циана». Его доля в компании может составить около 20%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Назаров приобрел акции через ООО «Технологии недвижимости». Покупка осуществлялась через брокерские группы в рамках внебиржевых сделок. Точный размер пакета и информация о продавцах не раскрываются. Стоимость доли предпринимателя может оцениваться в 14–15 млрд руб.
Назаров подтвердил факт приобретения акций, назвав сделку стратегической инвестицией в технологическом секторе. «Я являлся инвестором «Циана» с момента IPO и рассматриваю компанию как стратегический актив с сильной командой и устойчивой к рынку стратегией развития», – заявил предприниматель.
По данным источника газеты, интерес к бумагам «Циана» проявляли и другие инвесторы, в том числе инвестиционная группа «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций компании.
Назаров является основателем и контролирующим акционером группы «Баланс-платформа», которая разрабатывает программное обеспечение для финансовых организаций. Предприниматель участвовал в IPO Ozon в 2020 г. и «Циана» в 2021 г., а с 2024 г. является акционером HeadHunter.
24 ноября «Ведомости» писали, что акционеры «Циана» до конца февраля 2027 г. могут продать «Т-технологиям» свои бумаги по 993,05 руб. за штуку. 24 ноября группа направила компании добровольное предложение о покупке всех 77 670 490 акций. Цена включает премию 29,3% к котировкам на закрытие основных торгов 5 ноября, говорится в раскрытии «Т-технологий». За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб. Сейчас ни у «Т-технологий», ни у их аффилированных лиц акций «Циана» нет.