24 ноября «Ведомости» писали, что акционеры «Циана» до конца февраля 2027 г. могут продать «Т-технологиям» свои бумаги по 993,05 руб. за штуку. 24 ноября группа направила компании добровольное предложение о покупке всех 77 670 490 акций. Цена включает премию 29,3% к котировкам на закрытие основных торгов 5 ноября, говорится в раскрытии «Т-технологий». За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб. Сейчас ни у «Т-технологий», ни у их аффилированных лиц акций «Циана» нет.