23 ноября индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США, вырос на 4,73% до 7237,17 пункта. Индекс NASDAQ Composite, ориентированный на технологический сектор, прибавил в этот день 6,51% до 24 089,56 пункта. 24 ноября бенчмарки начали снижаться: на 18.10 мск S&P 500 составляет 7216,45 пункта (-0,32%), а NASDAQ Composite – 23 793,82 (-1,12%).