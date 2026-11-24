«Т-технологии» направили «Циану» оферту на выкуп до 100% акцийСделка состоится, если группе продадут хотя бы половину капитала
Акционеры «Циана» до конца февраля 2027 г. могут продать «Т-технологиям» свои бумаги по 993,05 руб. за штуку. 24 ноября группа направила компании добровольное предложение о покупке всех 77 670 490 акций, следует из текста оферты. Цена включает премию 29,3% к котировкам на закрытие основных торгов 5 ноября, говорится в раскрытии «Т-технологий». За 100% капитала группа заплатит 77,13 млрд руб. Сейчас ни у «Т-технологий», ни у их аффилированных лиц акций «Циана» нет.
На фоне новости об оферте акции «Циана» на Мосбирже подскочили более чем на 30%, до 908,8 руб. за штуку (по состоянию на 17:00 мск).
Минимум группа готова купить 38 835 246 акций, это 50% капитала. Если заявок окажется меньше, обязанности покупать бумаги у группы не возникнет. «Циан» сообщил, что заявки принимаются до 22 февраля 2027 г. включительно. Платить за акции будут только деньгами в рублях, в течение 17 дней после окончания срока акцепта.
Оплату гарантирует Т-банк, следует из документации. Безотзывная гарантия на 77,13 млрд руб. выдана 5 ноября и действует с 19 февраля по 2 октября 2027 г.
Акционеры из недружественных стран могут продать акции только с разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Совет директоров «Циана» 24 ноября соберется для формирования специального комитета для предварительной оценки предложения, говорится в сообщении компании. Рекомендацию акционерам совет утвердит на отдельном заседании, его дата пока неизвестна. В «Циане» подчеркнули, что каждый акционер решает о продаже сам, а на операционную деятельность оферта не влияет.
О планах купить «Циан» «Т-технологии» объявили 6 ноября и тогда же направили предложение в Банк России. Закрыть сделку группа рассчитывает в I квартале 2027 г. после всех процедур и согласований. Финансовый директор группы Игорь Герасимов заявлял, что группе нужен контроль над «Цианом», а миноритарный пакет ей неинтересен. По его словам, договоренностей с акционерами «Циана» о продаже нет, а сделку профинансируют из собственных и заемных средств. Допэмиссии акций «Т» не будет.
Крупнейшим акционером «Циана» является основатель Elbrus Capital Дмитрий Крюков. По данным компании на 19 августа 2026 г., через подконтрольные структуры он распоряжался 37,43% голосов, говорилось в отчетности за первое полугодие 2026 г. Еще 8,12% голосов приходилось на основателя сервиса Дмитрия Демина, 7,08% – на бывшего гендиректора Максима Мельникова. В пересчете на все размещенные акции доли Крюкова, Демина и Мельникова составляли около 32,98%, 7,16% и 6,24% соответственно. На ту же дату подконтрольной Cian Investments Limited принадлежало 9 227 172 акции, или 11,88% всех размещенных акций. Это резерв для мотивации сотрудников. До передачи сотрудникам акции не дают права голоса. Другая дочерняя компания, АО «Ц-решения», к 30 сентября выкупила на бирже 1 972 045 акций, или 2,54% от общего числа размещенных. По данным Мосбиржи на 5 ноября, в свободном обращении находилось 40% акций «Циана».
17 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Альфа-банк ведет переговоры о покупке доли в «Циане». По данным издания, речь может идти о части пакета структур, связанных с Elbrus Capital и Дмитрием Крюковым, а переговоры начались после объявления «Т-технологий». Представители Альфа-банка и «Циана» тогда от комментариев отказались. После закрытия сделки «Циан» сохранит бренд и нынешнюю команду и останется открытой для партнерств платформой, говорилось в релизе «Т-технологий» 6 ноября. В самой оферте планы группы в отношении «Циана» и его сотрудников не указаны. В день первого объявления акции «Циана» подорожали на 20,3% до 959,4 руб. В июне «Т-технологии» закрыли покупку «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб., на сделку они привлекли долг.