17 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Альфа-банк ведет переговоры о покупке доли в «Циане». По данным издания, речь может идти о части пакета структур, связанных с Elbrus Capital и Дмитрием Крюковым, а переговоры начались после объявления «Т-технологий». Представители Альфа-банка и «Циана» тогда от комментариев отказались. После закрытия сделки «Циан» сохранит бренд и нынешнюю команду и останется открытой для партнерств платформой, говорилось в релизе «Т-технологий» 6 ноября. В самой оферте планы группы в отношении «Циана» и его сотрудников не указаны. В день первого объявления акции «Циана» подорожали на 20,3% до 959,4 руб. В июне «Т-технологии» закрыли покупку «Авто.ру» у «Яндекса» за 35 млрд руб., на сделку они привлекли долг.