Новый виток конфликта США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 г. после серии ударов по иранским ядерным и военным объектам. В апреле стороны достигли временного перемирия, а в июне – заключили меморандум о взаимопонимании, однако в июле соглашение было нарушено: Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а США восстановили морскую блокаду.