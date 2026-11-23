Цена Brent опустилась ниже $87 за баррель
Цена на нефть марки Brent в моменте опустилась до $86,96 за барр. впервые с 26 августа, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
По состоянию на 16:56 мск февральский фьючерс на нефть торгуется по $87,52 за барр., что на 2,7% ниже к закрытию предыдущего торгового дня.
Bloomberg пишет, что цены на нефть упали на фоне заявлений от президента США Дональда Трампа возобновить удары по Ирану в следующем году. Эти комментарии фактически продлевают время на поиск дипломатического решения двух стран.
22 ноября Трамп заявил, что склонен отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану после Нового года, если стороны не достигнут соглашения, и назвал продолжающиеся дипломатические переговоры с Тегераном бессмысленными.
Новый виток конфликта США и Израиля с Ираном начался 28 февраля 2026 г. после серии ударов по иранским ядерным и военным объектам. В апреле стороны достигли временного перемирия, а в июне – заключили меморандум о взаимопонимании, однако в июле соглашение было нарушено: Иран вновь закрыл Ормузский пролив, а США восстановили морскую блокаду.