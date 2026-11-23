Чистая прибыль ПАО «Россети Московский регион» за первое полугодие 2026 г. по МСФО составила 24,38 млрд руб., что на 51,6% больше год к году. Выручка выросла на 22,2% до 159 млрд руб. Себестоимость составила 60,8 млрд руб. До 37,12 млрд руб. увеличилась операционная прибыль (+35,6%).