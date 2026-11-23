Прибыль «Россети Московский регион» по МСФО выросла на 15,6%
Прибыль ПАО «Россети Московский регион за девять месяцев по МСФО составила 31,9 млрд руб., что на 15,6% больше результата, полученного за аналогичный период прошлого года. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка достигла 229,11 млрд руб., показав рост на 14,7% год к году. Операционная прибыль составила 48,9 млрд руб. – на 14,3% больше.
Отдельно за III квартал эмитент получил 70,12 млрд руб. выручки (+0,54%), 11,78 млрд руб. операционной прибыли (-23,5%), а также 7,5 млрд руб. чистой прибыли (-31,3%).
Чистая прибыль ПАО «Россети Московский регион» за первое полугодие 2026 г. по МСФО составила 24,38 млрд руб., что на 51,6% больше год к году. Выручка выросла на 22,2% до 159 млрд руб. Себестоимость составила 60,8 млрд руб. До 37,12 млрд руб. увеличилась операционная прибыль (+35,6%).
ПАО «Россети Московский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго». Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.