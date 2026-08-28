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Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль ПАО «Россети Московский регион» за полгода выросла на 52%

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Россети Московский регион» за первое полугодие 2026 г. по МСФО составила 24,38 млрд руб., что на 51,6% больше год к году. Финансовые результаты опубликовала сама компания.

Выручка выросла на 22,2% до 159 млрд руб. Себестоимость составила 60,8 млрд руб. До 37,12 млрд руб. увеличилась операционная прибыль (+35,6%).

Долгосрочные обязательства компании снизились до 95,98 млрд руб. (-16,6%), а краткосрочные выросли до 243,88 млрд руб. (+19,1%).

Выручка «Россетей» за полгода по РСБУ составила 196,8 млрд руб., что на 12% больше год к году. Чистая прибыль вышла на 64,7 млрд руб. Разница с результатом за первое полугодие 2025 г. составила -19%. Заметно выросла статья «Прочие расходы» – в 2,7 раза до 54 млрд руб.

ПАО «Россети Московский регион» создано в результате реорганизации в форме выделения из ОАО «Мосэнерго». Основными видами деятельности являются оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии, технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

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