«Магнит» и ITECO могут купить у «Яндекса» 2000 роботраков
«Яндекс» подписал соглашения о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок с транспортно-логистической компанией ITECO и продуктовым ритейлером «Магнит». В 2028–2030 гг. компании могут приобрести более 2000 автономных тягачей. Об этом сообщается на сайте компании.
«Яндекс» в рамках партнерства собирается впервые запустить предоставление технологии автономного управления по подписке.
ITECO планирует пополнить парк 2000 роботраками, чтобы повысить эффективность управления грузопотоками на магистралях. «Магнит» хочет использовать автономный транспорт для перевозок между распределительными центрами, а также для городской доставки «последней мили».
Сейчас собственный коммерческий флот «Яндекса» насчитывает 27 роботраков, до конца года его планируется пополнить еще 70 машинами. Они выполняют рейсы для партнеров компании по трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и ЦКАД.
13 мая в Минтрансе РФ сообщили, что правительство одобрило концепцию развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах России до 2035 г., согласно которой доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 19%.