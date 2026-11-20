«Яндекс» подписал соглашения о сотрудничестве в сфере автономных грузоперевозок с транспортно-логистической компанией ITECO и продуктовым ритейлером «Магнит». В 2028–2030 гг. компании могут приобрести более 2000 автономных тягачей. Об этом сообщается на сайте компании.