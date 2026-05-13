Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,821-0,26%ARSA7,91+0,76%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 695,3+0,2%RTSI1 150,7+0,2%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Минтранс: к 2035 году беспилотные грузовики займут 19% рынка

Ведомости

Правительство одобрило концепцию развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах России до 2035 г., согласно которой доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 19%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург – Казань, а их суммарный пробег превысил 17 млн км. По его словам, реализация концепции обеспечит поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации, а через два года ожидается появление техники, способной двигаться без присутствия человека в кабине.

В рамках концепции предусмотрено формирование нормативно-правовой базы, включая подготовленный Минтрансом проект федерального закона о ВАТС, а также последующее принятие подзаконных актов и возможные изменения в правила дорожного движения. Планируется создание системы технического регулирования и сертификации. Оценка технологической зрелости будет осуществляться с использованием системы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Также отмечается, что к 2035 г. парк таких машин может увеличиться почти до 57 000 единиц.

Минтранс впервые подготовил законопроект о транспортной политике

Бизнес / Транспорт

По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», экономический эффект от внедрения технологии может быть значительным. К 2030 г. совокупная экономия участников рынка оценивается в 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 г. – в 108,6 млрд руб. в год.

1 апреля президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии участникам Международного транспортно-логистического форума заявил, что России необходимо учитывать технологическую революцию в сфере транспорта и логистики и смотреть на десятилетия вперед. Путин привел в пример применение робототехники и автономных систем, которое позволяет усовершенствовать доставку грузов. Кроме того, глава государства рассказал, что в России планируется на базе цифровых платформ интегрировать все элементы рынка транспортных услуг, выстраивать управление беспилотными системами, логистикой.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её