Минтранс: к 2035 году беспилотные грузовики займут 19% рынка
Правительство одобрило концепцию развития рынка грузоперевозок с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильных дорогах России до 2035 г., согласно которой доля беспилотных грузовиков в грузообороте автомобильного транспорта составит порядка 19%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.
Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что автономные автомобили уже эксплуатируются на маршруте Санкт-Петербург – Казань, а их суммарный пробег превысил 17 млн км. По его словам, реализация концепции обеспечит поэтапный переход к более высоким уровням автоматизации, а через два года ожидается появление техники, способной двигаться без присутствия человека в кабине.
В рамках концепции предусмотрено формирование нормативно-правовой базы, включая подготовленный Минтрансом проект федерального закона о ВАТС, а также последующее принятие подзаконных актов и возможные изменения в правила дорожного движения. Планируется создание системы технического регулирования и сертификации. Оценка технологической зрелости будет осуществляться с использованием системы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Также отмечается, что к 2035 г. парк таких машин может увеличиться почти до 57 000 единиц.
По данным Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», экономический эффект от внедрения технологии может быть значительным. К 2030 г. совокупная экономия участников рынка оценивается в 4,2 млрд руб. в год, а к 2035 г. – в 108,6 млрд руб. в год.
1 апреля президент РФ Владимир Путин в видеоприветствии участникам Международного транспортно-логистического форума заявил, что России необходимо учитывать технологическую революцию в сфере транспорта и логистики и смотреть на десятилетия вперед. Путин привел в пример применение робототехники и автономных систем, которое позволяет усовершенствовать доставку грузов. Кроме того, глава государства рассказал, что в России планируется на базе цифровых платформ интегрировать все элементы рынка транспортных услуг, выстраивать управление беспилотными системами, логистикой.