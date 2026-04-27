Минтранс впервые подготовил законопроект о транспортной политике

Минтранс впервые подготовил законопроект о транспортной политикеОн формулирует ключевые понятия и принципы cкоординированного управления отраслью
Минтранс разработал проект рамочного закона «О транспортной политике», выяснили «Ведомости». Его текст будет в ближайшее время опубликован для общественного обсуждения, после чего поступит на утверждение в правительство, рассказал собеседник, близкий к аппарату правительства. Источник, близкий к Минтрансу, подтвердил «Ведомостям» разработку документа.
Только с 2000 г. было принято свыше 220 федеральных законов в сфере транспорта, говорил в 2024 г. вице-премьер Виталий Савельев. На совещании в правительстве с участием Савельева, вице-премьера Марата Хуснуллина и министра транспорта Андрея Никитина в марте 2026 г. обсуждалось, что новый закон закрепит механизмы работы единой транспортной системы и управления транспортным комплексом на всех уровнях.
Новый проект должен дополнить «сложившееся транспортное законодательство, при этом не нарушив его структуру», говорится в пояснительной записке. Судя по тексту проекта закона, он не будет подменять собой транспортные кодексы и уставы, если иное не будет указано в его тексте.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс.
Основные понятия
Инициатива (с ней и с пояснительной запиской ознакомились «Ведомости») впервые обобщает нормативно-правовую базу в сфере транспорта. Названо три цели в сфере транспортной политики (см. врез): скоординированное развитие транспортной системы; обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в транспортно-логистических услугах, а также обеспечение обороны страны и безопасности государства.
Что такое транспортная политика?
Законопроект выделяет 11 принципов транспортной политики. Среди них – единство управления в области транспорта; укрепление обороноспособности и безопасности государства при развитии транспортной системы; равный доступ субъектов, осуществляющих транспортную или транспортно-логистическую деятельность, к государственной и муниципальной поддержке и ответственность субъектов системы за формирование и реализацию транспортной политики.
На чем делают акцент авторы
В Минтрансе, обосновывая инициативы, сделали акценты на нескольких пунктах.
Во-первых, в проекте предусматриваются механизмы скоординированного развития транспортной системы, среди которых идентификация и определение системы документов транспортного планирования; согласование регионами с Минтрансом стратегических транспортных планов, которые содержат описание целей, задач, целевых индикаторов и проч. (требования утвердят на федеральном уровне).
Также отмечается обязательность использования так называемого Транспортно-экономического баланса (ТЭБ) при работе с документами транспортного планирования. Алгоритмы ТЭБа позволят прогнозировать объемы грузовых перевозок, а также экспортно-импортные потоки, пояснили авторы. Введение ТЭБа планируется с помощью подсистемы национальной цифровой платформы «Гослог», которая должна использоваться для создания оптимальных логистических маршрутов.
Концепцию ТЭБ в ноябре прошлого года на форуме «Транспортная неделя» поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, говорит источник «Ведомостей», близкий к аппарату правительства. Тогда для премьера был организован специальный закрытый показ на интерактивном экране.
«Гослог» будет ключевым инструментом развития логистики в рамках данного закона, пояснил «Ведомостям» член общественного совета Минтранса Сергей Бураго. «Для бизнеса это потенциально означает более прозрачную и предсказуемую среду, а также новые возможности для оптимизации маршрутов и снижения издержек», – считает он.
Что такое транспортная система?
1) органы государственной власти РФ;
2) уполномоченный орган;
3) органы государственной власти субъектов РФ;
4) органы публичной власти федеральных территорий;
5) органы местного самоуправления;
6) субъекты, осуществляющие транспортную деятельность;
7) субъекты, осуществляющие транспортно-логистическую деятельность;
8) организации, участвующие в реализации транспортной политики.
Во-вторых, проектом устанавливаются полномочия Минтранса по согласованию назначения на должность и отставке главы регионального ведомства, ответственного за транспорт. Исключением будут города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь). Это «обеспечит согласованность деятельности органов исполнительной власти в сфере транспорта всех уровней», говорится в пояснительной записке.
В-третьих, в законопроекте определяют роль Единой опорной транспортной сети, Генеральной схемы Единой опорной транспортной сети как правовых механизмов, призванных обеспечить плановость развития транспортной системы. В-четвертых, авторы проекта говорят о формировании правовой основы для использования ТЭБа. В-пятых, определяются особенности кадрового и научно-технологического обеспечения. В-шестых, проектом, обращают внимание авторы, формируются основы правового режима развития перспективных и инновационных видов транспортных средств (в том числе БАС). Также предусматривается определение нормативных основ для международного сотрудничества, в том числе в сфере развития международных транспортных коридоров.
За что будет отвечать Минтранс
Законопроект устанавливает понятийную базу в области транспортной политики, в том числе определяет орган, который отвечает за нее (Минтранс). Прописываются его полномочия – от планирования работы до ее реализации.
В случае принятия закона Минтранс будет:
формировать и реализовывать транспортную политику, в том числе утверждать необходимые документы;
определять виды транспортных услуг, относящихся к транспортной деятельности и проч.;
заключать соглашения с региональными правительствами о реализации транспортной политики;
готовить и публиковать ежегодный доклад о развитии транспорта и стимулировании этой сферы;
осуществлять информационное обеспечение транспортной политики.
Также Минтранс определит порядок мониторинга о ЧС на транспорте, интеграции информационных систем на транспорте с другими ИС, сможет создавать координационные органы с участниками рынка и др.
Почему это важно
Транспорт – это системообразующая отрасль экономики, говорится в пояснительной записке. До 2030 г. предусмотрена модернизация не менее 75 международных и региональных аэропортов, строительство более 2500 км дорог, приведение «к нормативному состоянию» не менее 85% общественного транспорта, а также значительный массив иных инициатив по развитию транспортной инфраструктуры.
Сфера транспорта является самой сложной с точки зрения обеспечения системности и единства, чтобы в нынешних условиях быть эффективной, говорит руководитель экспертного центра «Департамент государственного консалтинга» Григорий Добромелов. В силу того, что транспортная система призвана обеспечивать связанность территорий страны, требования к единству принципов, по которым строится управление разными видами транспорта, являются повышенными.
Первый заместитель гендиректора ЦСР Татьяна Горовая говорит, что транспортная система становится ключевым фактором обеспечения национальной безопасности и экономической устойчивости. Совокупность видов транспорта и принципов управления ими создает довольно вязкую и неэффективную модель и принятие закона, который определил бы единые понятия и принципы управления, было бы полезно для отрасли, полагает Добромелов.