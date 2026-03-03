Кабмин поддержал создание реестра ограничений движения по автодорогам в РФ

Временное ограничение движения запрещает проезд по дороге или ее участку на определенное время. Оно может касаться отдельных полос движения или автомобилей определенных типов, категорий, экологического класса или пассажировместимости (например, для автобусов). Ограничения также могут вводиться для машин с массой, превышающей установленные нормы, или для тех, кто перевозит определенные грузы.

При условии соблюдения ПДД ограничения не распространяются на движение военной техники и транспортных средств (ТС) Вооруженных сил РФ, которые перевозят вооружение, технику и имущество; движение ТС Федеральной службы безопасности, МВД, а также спецсредств с сигналами, используемых пожарной охраной и спасательными службами для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Прекращение движения предполагает запрет всем видам транспортных средств перемещаться по дороге в течение ограниченного периода времени.