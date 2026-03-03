Кабмин поддержал создание реестра ограничений движения по автодорогам в РФ

Кабмин поддержал создание реестра ограничений движения по автодорогам в РФВодители будут пользоваться им при интеграции данных в навигационное приложение, считают эксперты
В России может появиться электронный реестр для водителей с информацией об ограничениях и прекращении движения на автодорогах всех уровней. Такая инициатива была поддержана Белым домом при условии доработки, рассказали «Ведомостям» два источника: один – близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй – в Белом доме.
Среди причин, по которым могут вводиться временные ограничения или остановка движения, – ремонт и строительство дорог, обеспечение их безопасности (например, во время массовых мероприятий или если обнаружены повреждения), плохая погода (сильный снег или дождь, температура воздуха выше 32 °C, туман), а также пиковые нагрузки.
Законопроект внесли председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, член того же комитета Валерий Васильев, а также член комитета Совета Федерации по международным делам Виктор Кресс. Изменения вносят в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», а также в другие законодательные акты.
По итогам обращений водителей и в результате анализа на автодорогах всех уровней в РФ обнаружили проблему отсутствия единого реестра, где бы отражалась актуальная информация об ограничениях движения по всем трассам, говорится в пояснительной записке. Под реестром подразумевается государственный информационный ресурс, который необходим для того, чтобы согласовывать и вводить временные ограничения движения на дорогах общего пользования. Вносить данные в реестр смогут владельцы дорог и сотрудники МВД, говорится в тексте законопроекта (есть у «Ведомостей»).
На кого распространяются временные ограничения движения
При условии соблюдения ПДД ограничения не распространяются на движение военной техники и транспортных средств (ТС) Вооруженных сил РФ, которые перевозят вооружение, технику и имущество; движение ТС Федеральной службы безопасности, МВД, а также спецсредств с сигналами, используемых пожарной охраной и спасательными службами для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.
Прекращение движения предполагает запрет всем видам транспортных средств перемещаться по дороге в течение ограниченного периода времени.
Решение об ограничении или остановке движения транспорта для федеральных дорог (кроме тех, которыми управляет госкомпания «Российские автомобильные дороги») принимают федеральные органы власти; для региональных и межмуниципальных дорог – власти регионов или их учреждения; для дорог под управлением «Росавтодора» – сама компания; для частных дорог – их владельцы.
Данные об остановке либо ограничении движения будут размещены в реестре, на официальных сайтах федеральных или региональных органов власти и владельцев дорог, а также в СМИ. В уведомлении будут указаны причины остановки движения, сроки ограничений и информация о возможных объездах. Кроме этого ограничения либо остановка движения также могут устанавливаться по запросам третьих лиц, которые они направляют в органы либо владельцам дорог.
Весной из-за угрозы разрушения дорожного полотна, как правило, вводятся ограничения на проезд по весу, осевой нагрузке или по времени, говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. По ее словам, заранее узнать о «просушке дорог» сложно. Такие ограничения с 2018 г. вводятся только на региональных и муниципальных дорогах, зачастую информация об этом если и появляется, то только в местных СМИ, продолжает она. Кроме этого водители жалуются, что часто при ограничении движения не ставят специальные дорожные знаки, а потом их отсутствие сложно доказать, когда начисляется штраф. И если водитель следует через несколько регионов или муниципалитетов, он никак не может узнать, есть ли где-то ограничения, при этом штрафы достаточно высоки, говорит Позднякова.
Электронный реестр, по мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, стоило бы интегрировать в качестве сервиса внутрь навигационного приложения. Без этого он не будет полезен, потому что водители не захотят пользоваться сторонними сайтами, продолжает эксперт. Важно, чтобы картографические API (инструменты, позволяющие добавлять интерактивные карты, спутниковые снимки и навигацию в сайты и приложения, используя данные от «Яндекса», Google или 2ГИС. – «Ведомости») могли быстро получать информацию и работать с реестром, подытожил он. Аналогичные мнения высказали два московских водителя, опрошенных «Ведомостями».
«Ведомости» направили запрос в Министерство транспорта, чтобы уточнить, планируется ли создать отдельное приложение для водителей.