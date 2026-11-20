ООО «А7» решило реализовать размещение облигаций за счет только одного выпуска облигаций. Эмитент соберет заявки на бонды с фиксированным купоном серии 001Р-01 планируемым объемом 5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.