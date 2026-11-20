А7 реализует размещение облигаций за счет только одного выпуска
Сбор заявок пройдет 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир ставки купона составит не выше 17,5% годовых, а доходность к погашению – не выше 18,97% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 ноября.
Ранее А7 сообщала, что планирует собрать книгу заявок по двум выпускам облигаций объемом 10 млрд руб. – по «фиксу» и флоатеру.
25 августа А7 заняла первое место в рейтинге сервисов для платежей в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). По итогам комплексной оценки А7 получила 9,2 балла из 10 возможных. Всего в рейтинг были включены 13 банков и специализированных платежных агентов.