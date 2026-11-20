16 ноября руководство МГКЛ выпустило официальное заявление. В нем сказано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В компании зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. Все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы, считает руководство МГКЛ.