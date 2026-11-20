МГКЛ отчитался о выплате купонного дохода по облигациям
ПАО «МГКЛ» перечислило денежные средства на выплату купонного дохода по конвертируемым облигациям серии СО-001. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.
После этого акции МГКЛ выросли на 22,55%. По состоянию на 11:46 мск они торгуются по 0,25 руб.
19 ноября представитель владельцев биржевых облигаций МГКЛ выпуска 001PS-02 Первоуральскбанк направил эмитенту досудебную претензию с требованием погасить долг в размере 20,14 млн руб. Дата исполнения обязательства была 1 ноября, но из-за нерабочего дня выплата должна была быть произведена в первый рабочий день – 2 ноября. Эмитент допустил дефолт по выплате восьмого купона.
16 ноября руководство МГКЛ выпустило официальное заявление. В нем сказано, что ситуация в компании может быть связана с внешним давлением, имеющим признаки рейдерского захвата. В компании зафиксировали одновременные кибератаки на IT-инфраструктуру и аномальную биржевую волатильность с превышением среднеисторического оборота по бумагам до 100 раз. Все это может указывать на попытки спланированной дестабилизации бизнеса группы, считает руководство МГКЛ.