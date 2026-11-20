Утренний звон по рынку акций 20 ноябряБиржа разочаровалась в геополитике
Торги на российском рынке акций в пятницу начались продолжением падения. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,45% и составил 2406,84. Индекс РТС снизился на 0,45% и составил 925,44.
Базовый сценарий на сегодня – попытка восстановления после заметного падения накануне с консолидацией в диапазоне 2400–2480 пунктов.
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Рынок акций завершил торги среды уверенным снижением, обновив минимум с середины октября. Главной причиной стала фиксация прибыли игроками после завершения трехстороннего саммита Россия – США – КНР на полях АТЭС. Индекс Мосбиржи опустился до 2417,7 пункта (-2,11%). Индекс РТС упал до 929,62 пункта (-1,76%).
Событием дня стала встреча лидеров России, США и Китая. Несмотря на то что общий ее итог все стороны охарактеризовали как позитивный, конкретики по урегулированию украинского конфликта не последовало.
В итоге сработал классический рыночный принцип: ожидания, двигавшие рынок вверх на неделе, были отыграны, и новости из Китая стали поводом для фиксации прибыли. Индекс Мосбиржи в ходе переговоров даже прибавлял 0,44%, но после их окончания развернулся вниз.
Давление на рынок также оказали данные Росстата: годовая инфляция ускорилась до 7,07% с 6,97%, а инфляционные ожидания населения выросли до 13,5% с 13,2% в октябре. Это усилило опасения, что ЦБ будет вынужден сохранить жесткую денежно-кредитную политику.
Среди выросших бумаг можно отметить лишь «Озон фармацевтика» – 48,76 руб. (+1,33%).
Аутсайдерами были
ГК «Самолет» – 281,60 руб. (-6,22%),
VK – 222,2 руб. (-4,02%),
«Аэрофлот» – 36,99 руб. (-3,95%),
«Алроса» – 23,16 руб. (-3,74%),
«Новатэк» – 1062 руб. (-3,66%).
Отчет «Сегежа»: операционная эффективность растет, как и долг
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») опубликовал отчетность по МСФО за III квартал и девять месяцев 2026 года. Главным позитивным моментом стал рост показателя OIBDA в 4,3 раза год к году – до 2,28 млрд руб. Компания впервые более чем за два года показала положительную годовую динамику по этому показателю. Рентабельность OIBDA в июле – сентябре выросла до 9,8% против 2,2% годом ранее. Чистый убыток за квартал сократился на 32,2% – до 7,06 млрд руб.
Выручка за III квартал осталась практически на уровне прошлого года – 23,4 млрд руб. (-0,3% г/г). За девять месяцев выручка снизилась на 10,1% до 61,4 млрд руб., что в компании объясняют общей ситуацией в отрасли. Показатель OIBDA за 9 месяцев составил 2,94 млрд руб. (-6,5% г/г) при рентабельности 4,8%. Чистый убыток за девять месяцев сократился на 30,6% до 22,3 млрд руб. При этом чистый долг вырос на 34,1% год к году до 82,1 млрд руб.
Драйверами улучшения квартальных результатов стали сегменты «Бумага и упаковка» (рентабельность 26,7%) и «Домостроение» (22,3%). Новый президент группы Евгений Онацкий, комментируя отчетность, заявил о последовательном повышении операционной эффективности, работе над снижением затрат и улучшением маржинальности продаж. В компании также прогнозируют улучшение ценовой конъюнктуры и рост маржинальности на фоне глобальной перестройки отрасли.
Отчет «МТС-банка»: бизнес устойчив, но давление на прибыль повышается
«МТС-банк» презентовал отчет по МСФО за III квартал и девять месяцев 2026 года. За девять месяцев банк заработал 12,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность капитала без учета субординированного долга выросла до 14,9%, а чистая процентная маржа (NIM) прибавила 2,1 п. п., достигнув 8,4%. Рост прибыли в банке объясняют диверсификацией бизнеса и снижением стоимости фондирования до 12,6%.
Однако в III квартале динамика ухудшилась: чистая прибыль снизилась на 18% год к году, до 4,9 млрд руб. Давление на результат оказали возросшие расходы на резервы (6,5 млрд руб.) и операционные затраты, которые увеличились на 25% на фоне инвестиций в развитие и маркетинг. При этом чистый процентный доход в квартале вырос на 23,5% до 14,9 млрд руб., а NIM (чистая процентная маржа, Net Interest Margin) достигла 9%. Портфель розничных кредитов за квартал сократился на 2%, тогда как корпоративное кредитование выросло на 38,2%.
Аналитики оценивают отчет нейтрально: прибыль и рентабельность совпали с ожиданиями, но комиссионные доходы показали снижение на 30,4%. Ключевым фактором поддержки остается рост клиентской базы до 7,8 млн активных клиентов и снижение доли проблемных розничных кредитов. Объем NPL (проблемный или неработающий кредит) сроком более 90 дней опустился до 9,1% при покрытии резервами 109,5%. В целом результаты девяти месяцев демонстрируют устойчивость бизнес-модели банка, но квартальная динамика указывает на усиление давления на прибыльность.
Что день грядущий нам готовит
Индекс удержался выше психологической отметки 2400, и аналитики отмечают, что от этой зоны технически возможен отскок к 2480 пунктам.
Нефть дорожает на опасениях эскалации на Ближнем Востоке. Brent этим утром торгуется около $92,5 за баррель (+0,6%), поддерживаемая рисками новых ударов США по Ирану и атак на суда в Ормузском проливе. Это в моменте создает фундаментальную опору для нефтегазового сектора российского рынка.
Сегодня ждем отчетности МТС, «Софтлайна», «Совкомфлота» и «Банка Санкт-Петербург», а акционеры «Лукойла» обсудят дивиденды за III квартал.
Ключевой вопрос дня – сможет ли индекс удержаться выше 2400 пунктов и реализовать технический отскок, или фиксация прибыли перед выходными вернет его к нижней границе диапазона. Аналитики расходятся в оценках: в БКС ждут 2470–2550, Freedom Global – 2400–2500, что отражает сохраняющуюся неопределенность на рынке.