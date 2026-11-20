Однако в III квартале динамика ухудшилась: чистая прибыль снизилась на 18% год к году, до 4,9 млрд руб. Давление на результат оказали возросшие расходы на резервы (6,5 млрд руб.) и операционные затраты, которые увеличились на 25% на фоне инвестиций в развитие и маркетинг. При этом чистый процентный доход в квартале вырос на 23,5% до 14,9 млрд руб., а NIM (чистая процентная маржа, Net Interest Margin) достигла 9%. Портфель розничных кредитов за квартал сократился на 2%, тогда как корпоративное кредитование выросло на 38,2%.