По состоянию на 13:31 мск индекс составляет 2450,07 пункта, что на 0,8% меньше значения закрытия предыдущего дня. На минимуме показатель снизился до 2442,23 п. При этом до начала переговоров ожидания рынка были положительными, и индекс Мосбиржи достиг максимального значения за день – 2480,92 п.