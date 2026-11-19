Индекс Мосбиржи пошел на спад после завершения трехсторонних переговоров
По состоянию на 13:31 мск индекс составляет 2450,07 пункта, что на 0,8% меньше значения закрытия предыдущего дня. На минимуме показатель снизился до 2442,23 п. При этом до начала переговоров ожидания рынка были положительными, и индекс Мосбиржи достиг максимального значения за день – 2480,92 п.
Лидерами роста на торгах стали акции самой Мосбиржи и «Русагро». Они выросли на 0,12% и на 0,06% соответственно. В лидерах снижения «Позитив», акции потеряли 2,37% от стоимости. За ним идут бумаги VK (-2,33%), НЛМК (-1,71%), «Роснефть» (-1,64%), АФК «Система» (-1,6%).
Переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, а также председателя Китая Си Цзиньпина 19 ноября стали первой в истории их трехсторонней встречей. Переговоры прошли в резиденции «Цилинь Шаньчжуан».
В ходе открытой части мероприятия российский лидер заявил, что РФ, Китай и США несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он также предложил обсудить экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, а также региональные конфликты, включая украинский.