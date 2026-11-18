«Оферта, как мы понимаем, находится на рассмотрении в ЦБ и еще не поступала в компанию. После ее получения в установленном порядке должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию. Далее каждый акционер сам принимает решение по оферте», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).