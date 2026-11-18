Оферта «Т-технологий» на выкуп «Циана» еще не поступала в компанию
Оферта «Т-технологий» на выкуп до 100% МКПАО «Циан» еще не поступала в компанию, сообщил ее глава Дмитрий Григорьев в ходе Дня инвестора.
«Оферта, как мы понимаем, находится на рассмотрении в ЦБ и еще не поступала в компанию. После ее получения в установленном порядке должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию. Далее каждый акционер сам принимает решение по оферте», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Относительно предложения от Альфа-банка о потенциальном вхождении финорганизации в капитал группы ничего неизвестно, отметил Григорьев.
6 ноября «Т-технологии» объявили, что намерены выкупить до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб. Условие – приобретение не менее 50% размещенных обыкновенных акций «Циана», говорится в пресс-релизе. Допэмиссию собственных акций для финансирования покупки группа проводить не планирует. Закрыть сделку она рассчитывает в I квартале 2027 г.
После покупки «Циан» продолжит работать как самостоятельный бизнес – с собственным брендом и действующей управленческой командой, отмечается в сообщении группы. В дальнейшем компании планируют совместно развивать цифровую платформу полного цикла для частных клиентов и профессиональных участников рынка недвижимости.