Чистая прибыль по итогам трех кварталов выросла на 45,3% почти до 3 млрд руб. За III квартал отдельно показатель снизился на 9,8% год к году и составил 952 млн руб. Скорректированная EBITDA за девять месяцев увеличилась на 50,7% год к году до 4,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 31,8%. Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября составили 3,7 млрд руб.