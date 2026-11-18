Выручка «Циана» за девять месяцев выросла на 18,9%
Совокупная выручка МКПАО «Циан» за девять месяцев по МСФО составила 13,1 млрд руб. Это на 18,9% больше результата за аналогичный период прошлого года, сообщила компания на официальном сайте.
Чистая прибыль по итогам трех кварталов выросла на 45,3% почти до 3 млрд руб. За III квартал отдельно показатель снизился на 9,8% год к году и составил 952 млн руб. Скорректированная EBITDA за девять месяцев увеличилась на 50,7% год к году до 4,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 31,8%. Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября составили 3,7 млрд руб.
В «Циане» отметили, что в ходе отчетного периода рынок оставался сложным. Количество сделок в столичных регионах упало на 16%.
6 ноября «Т-технологии» объявили, что намерены выкупить до 100% акций «Циана» по 993,05 руб. за бумагу. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб. После рассмотрения ЦБ документ направят в МКПАО. Акционеры получат оферту после того, как совет директоров «Циана» примет рекомендации.