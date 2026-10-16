Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев

Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла в два раза год к году и составила 2,05 млрд руб. За шесть месяцев 2026 г. совокупная выручка «Циана» увеличилась на 20,5% год к году до 8,3 млрд руб. Рост выручки превысил динамику рынка недвижимости как в денежном выражении, так и в количестве сделок, говорится в отчетности компании.