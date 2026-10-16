Совет директоров «Циана» рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев
Совет директоров «Циана» согласен выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 33 руб. на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Дату отсечки они предложили установить на 30 ноября. Доходность составит около 4,9%.
За I квартал 2026 г. акционеры «Циана» утвердили дивиденды в размере 53 руб. на акцию.
Чистая прибыль компании за первое полугодие выросла в два раза год к году и составила 2,05 млрд руб. За шесть месяцев 2026 г. совокупная выручка «Циана» увеличилась на 20,5% год к году до 8,3 млрд руб. Рост выручки превысил динамику рынка недвижимости как в денежном выражении, так и в количестве сделок, говорится в отчетности компании.
За первое полугодие EBITDA увеличилась на 68,2% год к году до 2,7 млрд руб., а рентабельность составила 32,7%. За полугодие операционные расходы увеличились на 3,6% до 5,9 млрд руб.
Аналитик «Финама» Дмитрий Лозовой рассказывал «Ведомостям», что до конца года ожидает сохранения положительной динамики доходности «Циана». При этом он отмечает, что в IV квартале рост, вероятно, несколько замедлится из-за высокой базы и ослабления эффекта ускоренного спроса. По итогам года Лозовой прогнозирует выручку около 17,8 млрд руб., скорректированную EBITDA – 4,6 млрд руб., чистую прибыль – 3,6 млрд руб. У «Финама» по бумаге рейтинг «покупать» с позитивными ожиданиями.